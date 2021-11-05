Установлена личность четвертого нападавшего на мужчину с ребенком в Новой Москве

МВД: на мужчину с ребенком в Новой Москве напали четыре человека, все граждане РФ

В нападении на мужчину с ребенком во дворе жилого дома в районе Новые Ватутинки в Новой Москве участвовали четыре человека. Полиции известны данные последнего нападавшего. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Как уточнил глава пресс-службы ведомства Владимир Васенин, полиции потребовалось менее суток, чтобы установить личности троих участников конфликта. Все они задержаны. «И еще у нас есть информация о четвертом человеке, его данные мы тоже знаем», — отметил он.

В ведомстве добавили, что подозреваемые — граждане России, приехавшие в столицу из Оренбурга. Сообщается, что на сегодняшний момент задержаны молодые люди 2000, 2002 и 2003 годов рождения, местонахождение четвертого устанавливается.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве с «хулиганства» на «покушение на убийство». Он подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет.

Видео инцидента в районе Новые Ватутинки в Новой Москве появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).