У пострадавшего в драке с кавказцами мужчины обнаружились проблемы с законом

У мужчины, которого в Новых Ватутинках избили кавказцы, обнаружились проблемы с законом. Он был судим за мошенничество, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 31-летний Александр Ж. занимался установкой фильтров для воды, и в начале этого года установил одному из клиентов вместо фильтра самодельный неработающий аппарат, получив за работу 65 тысяч рублей. Отмечается, что такой маневр он провернул вместе со своей 25-летней супругой.

У Никиты У., 24-летнего друга пострадавшего в драке, также немалый список административных и уголовных правонарушений. В частности, в 2014 году он совершил мелкую кражу, в 2016 году угнал ВАЗ-2107 с поддельными номерами, затем расколотил мониторы банкоматов, ущерб от чего составил 160 тысяч рублей. Более того, в 2019 году товарищ Александра обманул женщину из Троицка: он обещал починить ей канализацию, но в итоге убежал с деньгами.

Утром 5 ноября сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. Следственный комитет (СК) установил личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком.

Как рассказал отец ребенка, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке. У другого мужчины пострадавший заметил предмет, похожий на нож. В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что мальчику четыре года. Во время инцидента он находился рядом с отцом и его другом.