Пострадавший в драке в Новой Москве мужчина рассказал о защите ребенка

Пострадавший в драке в Новых Ватутинках 31-летний Александр Ж. рассказал, что нападавшие мужчины специально задели его ребенка, после чего он стал защищать его. Видеозапись допроса опубликована на сайте ГУ МВД России по Москве.

По его словам, сначала они зацепили товарища, затем специально задели ребенка, ударив по щеке.

«Как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично. Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него. Я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой», — пояснил он.

По словам мужчины, после этого участники конфликта встретились у магазина, где началась драка. Он снял ребенка с шеи, стал перед ним, и его «без разговоров начали бить».

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин уже поручил переквалифицировать действия напавших со статьи «Хулиганство» на более тяжкую статью «Покушение на убийство». В СК отметили, что нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но и создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку.

5 ноября сообщалось, что группа мужчин напала на прохожего с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один.