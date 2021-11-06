Мать напавших на отца с ребенком в Новой Москве назвала виновных

Пятый канал: мать напавших на отца с ребенком в Новой Москве обвинила потерпевшего

Мать братьев, которые напали на отца с четырехлетним ребенком в Новой Москве, прокомментировала в интервью «Пятому каналу» ситуацию с дракой, обвинив самого потерпевшего.

По мнению женины, представившейся Мариной, конфликт начался из-за троих выпивших мужчин, которые ударили одного из ее сыновей по голове пустой бутылкой. Она заявила, что в районе, где произошел конфликт, «постоянно ходят алкаши».

«Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом, — по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться. Это трое били несовершеннолетнего», — заявила мама напавших.

Женщина заверила, что у нее очень воспитанные, здравомыслящие сыновья, которым пришлось рано повзрослеть.

«У меня дети не пьют, не курят, ерундой не занимаются, по ночам по клубам не ходят, они даже пива не пьют — вообще. Даже сигарету никогда в жизни не курили», — добавила она.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. Следственный комитет (СК) установил личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком. МВД задержало троих из четырех подозреваемых.

По словам одного из задержанных, инициатором конфликта стал молодой отец. При этом, у самого потерпевшего имеется криминальное прошлое: в апреле этого года он был судим за мошенничество.

