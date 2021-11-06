Полиция задержала четвертого подозреваемого по делу о драке в Новой Москве

МВД: задержан четвертый подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

Столичная полиция задержала четвертого подозреваемого по делу о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Москвы.

Сообщается, что мужчину 2002 года рождения задержали в ночь на 6 ноября в ТинАО. Он уже доставлен в территориальное подразделение полиции. Однако личность подозреваемого пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что полицейским удалось получить информацию о личности четвертого нападавшего.

Вечером 4 ноября группа молодых людей напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. Следственный комитет (СК) установил личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — «покушение на убийство». Он подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет.

