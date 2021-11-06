Симоньян ответила Кадырову на слова о «пиаре СМИ на кавказцах»

Главный редактор телеканала RT и телеведущая Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале ответила на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что ряд СМИ пиарятся за счет упоминания Северного Кавказа и кавказцев в негативном контексте.

«Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как "делать заявления". Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного», — отметила главред RT.

Помимо этого она подчеркнула, что такое понятие как Кавказ включает в себя не только Чеченскую Республику, Дагестан, Северную Осетию, но также и Азербайджан, Армению, Грузию и ряд других стран. «Я сама, с точки зрения классической географии, — такой же "кавказец"», — заявила Симоньян и добавила, что имеет полное право на критику неподобающего поведения других представителей данного собирательного термина.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал подключить спецслужбы к решению проблемы, когда СМИ освещают преступления, совершенные кавказцами, но не информируют о том, что злоумышленниками являются представители других национальностей, специально подбирая инфоповоды.