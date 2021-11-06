В Лыткарино толпа пьяных людей избила мужчину из-за его замечаний к их поведению

В городе Лыткарино Московской области толпа пьяных молодых людей избила мужчину после того, как он сделал замечания из-за их поведения. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Москва 24».

По сообщению супруги потерпевшего, это случилось во дворе одного из жилых домов. Группа молодых людей шумно распивала алкоголь, из-за чего проходивший мимо мужчина сделал им замечание и попросил убрать пустые бутылки. За это его жестко избили. Женщина назвала нападавших на ее мужа выходцами с Кавказа.

По ее словам, кроме мужа пострадала пришедшая на помощь к нему соседка. Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нападения. Также при наличии оснований будет подано ходатайство о передаче дела из МВД в СК РФ.

5 ноября стало известно о нападении кавказцев на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. Расследованием дела занялся СК России.