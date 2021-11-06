Российский депутат призвал запретить указывать в СМИ национальность преступников

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить указывать в средствах массовой информации и блогах национальность подозреваемых в преступлениях и осужденных. Об этом он написал в своем Instagram.

«Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии еще раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях», — заявил он.

Хамзаев подчеркнул, что будет добиваться принятия соответствующего закона. По мнению депутата, такие формулировки унижают достоинство третьих лиц, не принимавших участие в конфликте.

Таким образом депутат прокомментировал драку в Новой Москве, во время которой четверо мужчин напали на отца с ребенком. Изначально СМИ сообщили, что драку устроили кавказцы, позднее выяснилось, что все задержанные — уроженцы одного из государств Закавказья, а трое из них получили гражданство Российской Федерации.

После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство»), однако позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его в дело о покушении на убийство.