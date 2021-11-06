Один из напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался мигрантом

Один из четырех напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался уроженцем ближнего зарубежья, еще трое — граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковника Алексея Ломанчука.

По его словам, задержаны россияне 2000, 2002 и 2003 годов рождения, а также иностранец 2002 года рождения. Уточняется, что все задержанные — уроженцы одного из государств Закавказья, трое из которых получили гражданство России.

По данным Telegram-канала Mash, предположительно, нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 18-летний Араз Мусаев и 17-летний Эльхан Г.

Ранее глава пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин рассказал, что полиции потребовалось менее суток, чтобы установить личности троих участников конфликта. Он уточнил, что подозреваемые — граждане России, приехавшие в столицу из Оренбурга.

В пятницу, 5 ноября, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве с «хулиганства» на «покушение на убийство». Он подчеркнул, что, со слов потерпевшего, у нападавших при себе имелся колюще-режущий предмет.

Видео инцидента в районе Новые Ватутинки появилось в сети утром 5 ноября. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. «Вы видите, что я с ребенком?» — сказал мужчина, но нападавших это не убедило. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).