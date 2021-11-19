Муфтий Москвы призвал СМИ не упоминать национальность преступников

Муфтий Москвы и имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что СМИ не стоит упоминать национальность преступников, поскольку это вносит раскол в общество. Об это он рассказал в интервью РИА Новости.

«Когда делается негативный акцент на какой-то нации или конфессии, мы какую-то часть общества настраиваем против другой. На мой взгляд, преступник есть преступник, это просто индивидуум, человек с именем или фамилией», — заявил Аляутдинов.

По словам муфтия, большинство попавших на страницы СМИ преступлений, совершенных приезжими, не имели национальной или религиозной подоплеки, поэтому упоминание этих факторов излишне.

С другой стороны, Аляутдинов призвал упоминать нацию и регион проживания героев новостей в том случае, если это будет делаться на постоянной основе, в том числе в позитивных новостях, «если он сделал что-то хорошее, отмечать его достижения».

В интервью Аляутдинов также отметил, что в Москве сейчас проживают порядка 3-3,5 миллиона мусульман. И многие из них в отрыве от общества, в котором выросли, «ощущают определенную свободу и начинают позволять себе то, что не позволяли на родине». По его словам, исправить это могло бы увеличение количества мечетей и молельных домов, которых сейчас не хватает в столице. Там людям без «внутреннего стержня» могли бы помочь выработать «иммунитет к порокам».

11 ноября в парламенте Чечни заявили, что готовы представить для рассмотрения в Госдуму законопроект, который запретит СМИ публиковать информацию о вероисповедании и национальности преступников и введет за это административную ответственность.

