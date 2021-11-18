В Подмосковье приезжие толпой избили двух парней и попали на видео

Приезжие толпой избили вступившихся за девушку двух парней у ТЦ в подмосковном Пушкине

В подмосковном Пушкине у торгового центра «Акварель» приезжие толпой избили вступившихся за девушку двух молодых людей. Видео драки публикует RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как приезжие наносит удары по голове парню в красной куртке на пороге ТЦ. Участников конфликта никто не пытается разнять. Некоторые молодые люди смеются, нецензурно подзадоривают дерущихся и снимают происходящее на телефоны.

Очевидцы случившегося писали в соцсетях, что сперва участники конфликта планировали разобраться один на один, однако позднее к ТЦ приехали десятки приезжих.

После инцидента в больницу попал один человек. МВД России уже организовало проверку.

Ранее массовая драка с участием мигрантов произошла в подмосковном Одинцове.

Десятки людей устроили драку на территории жилого комплекса «Одинбург». Некоторые из них были вооружены ножами. По информации телеканала, участниками конфликта были уроженцы бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.