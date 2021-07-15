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После массовой драки мигрантов в Москве арестовали 42 человека

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Кузьминский районный суд назначил арест сроком на 15 суток 42 участникам драки в Москве

Кузьминский районный суд столицы назначил административный арест сроком на 15 суток 42 участникам массовой драки в Москве. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Мигрантов выдворят из страны и назначат им административные штрафы, некоторым из них запретят въезд на территорию России.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»), статьей 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Также будет составлен еще ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе по статье о «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что поведение мусульман, которое привело к драке в московском районе Кузьминки, недопустимо.

В ночь на 13 июля более ста мигрантов устроили массовую драку в Москве у станции метро «Кузьминки». Приезжие из Средней Азии кричали, громили автомобили и дрались. Пострадали несколько человек, некоторые из них получили ножевые ранения. По предварительным данным, причиной произошедшего стал конфликт из-за девушек.

Московские власти расценили массовую драку как чрезвычайное происшествие. Кузьминский суд Москвы арестовал шестерых мигрантов. Суд назначил им арест на 15 суток.

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