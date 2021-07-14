Муфтий Москвы отреагировал на массовую драку мигрантов в столице

Поведение мусульман, которое привело к драке в московском районе Кузьминки, недопустимо. Так на массовый конфликт мигрантов отреагировал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов, передает «Интерфакс».

«Мы знаем, что между отдельными людьми в странах Средней Азии есть проблемы, и недавние конфликты, которые мы там видели и наблюдали, происходят. Но мы не хотели бы, и мы против того, чтобы эти конфликты переносили жители этих стран на территорию нашей страны», — отметил он.

По словам муфтия Москвы, участники драк должны уважать законы России независимо от того, являются ли они ее гражданами или нет. Он подчеркнул, что ведет разъяснительную работу с главами национальных организаций, объясняя, что за подобные нарушения представители этих стран будут нести ответственность.

«Раз приехали гостями, нужно себя соответственно и вести, и, какие бы ни были эмоции, нужно только в рамках закона эти вопросы решать», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве около станции метрополитена «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Конфликт начался на площади перед зданием театра. Приезжие кричали, громили автомобили и дрались. Причиной драки стал спор из-за девушек.

Задержанных за массовую драку в столице выдворят из России.