Шестерых участников массовой драки мигрантов в Москве арестовали

Кузьминский суд Москвы арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Каленову.

По ее словам, шестеро задержанных были признаны виновными в совершении административного правонарушения. Суд назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток. Задержанным вменяется часть 6.1 статьи 20.2 («Участие в несанкционированных собраниях, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения») КОАП РФ.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции рассказали, что власти Москвы расценивают произошедшую накануне массовую драку мигрантов у метро «Кузьминки» как чрезвычайное происшествие.

Более ста мигрантов устроили массовую драку в ночь на 13 июля. Речь шла о приезжих из Таджикистана и Киргизии. Конфликт начался на площади перед зданием театра. Толпа агрессивно настроенных людей кричала, громила автомобили и дралась.