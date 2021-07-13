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Шестерых участников массовой драки мигрантов в Москве арестовали

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Кадр: Telegram-канал BAZA
Кузьминский суд Москвы арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов у метро

Кузьминский суд Москвы арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Каленову.

По ее словам, шестеро задержанных были признаны виновными в совершении административного правонарушения. Суд назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток. Задержанным вменяется часть 6.1 статьи 20.2 («Участие в несанкционированных собраниях, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения») КОАП РФ.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции рассказали, что власти Москвы расценивают произошедшую накануне массовую драку мигрантов у метро «Кузьминки» как чрезвычайное происшествие.

Более ста мигрантов устроили массовую драку в ночь на 13 июля. Речь шла о приезжих из Таджикистана и Киргизии. Конфликт начался на площади перед зданием театра. Толпа агрессивно настроенных людей кричала, громила автомобили и дралась.

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