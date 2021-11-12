В Госдуме оценили предложение Чечни не упоминать национальность преступников

Когда преступления в России совершают легальные или нелегальные мигранты, об этом нельзя молчать. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев оценил в интервью News.ru предложение Чечни не упоминать национальность преступников.

По его словам, необходимо оповещать о таких фактах, включая в информацию сведения о национальности и гражданстве нарушителей. Вместе с тем нужно вместе искать оптимальные решения комплексной и сложной проблемы этнокриминала, так как от этого страдают и русские, и чеченские, и остальные граждане, независимо от национальности.

«Европейская псевдотолерантность не поможет. Мы должны открыто и честно смотреть навстречу всем вызовам и угрозам!» — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что парламент Чечни представит на рассмотрение Государственной Думы документ, который запрещает СМИ распространять сведения о национальности преступника. Автором проекта стал председатель парламента ЧР Магомед Даудов.