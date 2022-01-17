Пообещавший бить русских дагестанец извинился за свои слова

Уроженец Дагестана, который оскорблял пассажиров автобуса в Москве и обещал бить русских, извинился за свои слова. Видео публикует РИА Новости в Telegram-канале.

«Я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», — сказал мужчина.

Ранее он оправдал свое поведение нацизмом со стороны пассажиров автобуса. Уроженец Дагестана заявил, что первым конфликт начал водитель транспорта, назвав его «чуркой», затем этническую травлю якобы подхватили пассажиры.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поведение мужчины должны оценить сотрудники правоохранительных органов. Молодой человек обязан принести извинения не только тем, кого оскорбил, но и всему дагестанскому народу, считает он.

О конфликте в московском автобусе стало известно в субботу, 15 января, после публикации видеозаписи. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других людей. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он.