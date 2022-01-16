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Глава Дагестана прокомментировал поведение пообещавшего бить русских мужчины

Глава Дагестана Меликов: слова мужчины, пообещавшего бить русских, оценят правоохранители

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Поведение мужчины, который оскорблял пассажиров автобуса в Москве, могут и должны оценить в правоохранительных органах. Так видео с мужчиной, которые называет себя дагестанцем и обещает бить русских, прокомментировал глава республики Дагестан Сергей Меликов. Слова губернатора приводятся на его официальном сайте.

Он также подчеркнул, что молодой человек должен принести извинения не только тем, кого скорбил, но и всему дагестанскому народу. «Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», — подчеркнул Меликов.

Глава региона также отметил, что народу Дагестана чужды такие варварские высказывания, а республика является «образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур».

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других пассажиров. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он. Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях. В Общественной палате Дагестана призвали наказать уроженца республики.

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Варвара Кошечкина
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