Задержан обещавший бить русских мужчин уроженец Дагестана

Мужчина, угрожавший бить русских и обматеривший пассажиров автобуса на севере Москвы, задержан в Калужской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного столичного управления Следственного комитета России по г. Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что в ходе совместной работы следователей столичного главка СК РФ и сотрудников ГУ МВД России установлены личность и местонахождение преступника. В результате задержан 29-летний мужчина, его поймали в Калужской области.

«В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия», — сообщила Иванова.

Она добавила, что в ближайшее время преступник будет доставлен в следственный отдел. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других пассажиров. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он. Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях.

Против него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 стати 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения»).