Против обещавшего бить русских мужчины возбудили уголовное дело

Против обещавшего бить русских в московском автобусе мужчины из Дагестана возбудили уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета (ГУ СК) по Москве.

В его действиях нашли признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица подозреваемого.

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других пассажиров. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он. Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях.

В Общественной палате Дагестана призвали наказать уроженца республики. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов счел, что поведение мужчины могут и должны оценить в правоохранительных органах. Глава региона также отметил, что народу Дагестана чужды такие варварские высказывания, а республика является «образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур».