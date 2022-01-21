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Кремль оценил состояние Путина после встречи с перенесшим COVID-19 Лукашенко

Песков: Путин чувствует себя прекрасно после встречи с перенесшим COVID-19 Лукашенко

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин чувствует себя прекрасно после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, второй раз переболевшим COVID-19. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите», — оценил Песков. Он также сообщил, что после вакцинации глава государства чувствует себя хорошо.

Ранее Лукашенко заявил, что заразился новым штаммом коронавируса и перенес болезнь «на ногах». До этого президент Белоруссии также переболел COVID-19 в июле 2020 года, по его словам, он перенес болезнь бессимптомно.

Последняя встреча Путина с Лукашенко прошла 29 декабря — белорусский лидер посетил Санкт-Петербург. Встреча глав двух государств продолжалась три часа в стенах Константиновского дворца.

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Варвара Кошечкина
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