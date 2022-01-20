Лукашенко перенес омикрон «на ногах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заразился новым штаммом коронавируса омикрон и перенес болезнь «на ногах». Видео его выступления на встрече с делегацией Тувы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Замечаем, что этот омикрон (и у вас он уже торжественным маршем ходит) — совершенно другой вирус, если он вирус. Потому что я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел», — сказал Лукашенко.

По словам президента, он перенес вирус «на ногах». «И заметил только в конце, когда тест сделали», — добавил Лукашенко.

В июле 2020 года Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.