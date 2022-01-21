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Швеция оценила риск нападения России на Украину

Глава МИД Швеции Анн Линде: риск нападения России на Украину реален
Анн Линде

Анн Линде. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Риск нападения России на Украину реален, более того, он возник по вине Москвы. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью газете Dagens Nyheter.

«Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе. И что еще более серьезно для нашей безопасности, так это требования, которые выдвинула Россия [во время переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности]», — подчеркнула дипломат. Оценивая угрозу для самой Швеции, Линде подтвердила, что она также присутствует.

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Глава МИД добавила, что одним из важнейших пунктов, на который не готов пойти Стокгольм, является сокращение военной активности в рамках НАТО, поскольку страна уже заключила около 20 соглашений с разными странами относительно проведения учений. «Ограничения на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказались бы на нас», — считает министр.

В МИД России считают, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности приема Швеции и Финляндии в альянс — это попытка оказать давление на политику обеих стран. Во внешнеполитическом ведомстве назвали отношения Москвы со Стокгольмом и Хельсинки дружескими.

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Виктория Кондратьева
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