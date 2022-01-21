Швеция оценила риск нападения России на Украину

Риск нападения России на Украину реален, более того, он возник по вине Москвы. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью газете Dagens Nyheter.

«Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе. И что еще более серьезно для нашей безопасности, так это требования, которые выдвинула Россия [во время переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности]», — подчеркнула дипломат. Оценивая угрозу для самой Швеции, Линде подтвердила, что она также присутствует.

Глава МИД добавила, что одним из важнейших пунктов, на который не готов пойти Стокгольм, является сокращение военной активности в рамках НАТО, поскольку страна уже заключила около 20 соглашений с разными странами относительно проведения учений. «Ограничения на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказались бы на нас», — считает министр.

В МИД России считают, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности приема Швеции и Финляндии в альянс — это попытка оказать давление на политику обеих стран. Во внешнеполитическом ведомстве назвали отношения Москвы со Стокгольмом и Хельсинки дружескими.