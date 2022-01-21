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В МИД уличили НАТО в бесцеремонном давлении на Швецию и Финляндию

В МИД России назвали заявления НАТО о приеме Швеции и Финляндии бесцеремонным давлением

Фото: Globallookpress.com

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности приема Швеции и Финляндии в альянс — это бесцеремонная попытка оказания внешнего давления на политику этих государств. В этом уличили альянс в МИД России, отвечая на вопросы журналистов.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали отношения Москвы со Стокгольмом и Хельсинки дружескими. «Убеждены, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности», — заключили в МИД.

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Дипломаты подчеркнули, что ожидают от Североатлантического альянса обещанной письменной реакции на предложения России по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее Лавров заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод военных сил и техники НАТО из Болгарии и Румынии. Он рассказал, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении Североатлантического альянса к границам 1997 года.

15 января бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Финляндия и Швеция могут в перспективе мгновенно войти в НАТО. Он сказал, что если указанные государства подадут такое прошение, оно может быть рассмотрено очень быстро.

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Виктория Кондратьева
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