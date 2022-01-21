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Лавров рассказал о необходимости вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии

Глава МИД РФ Лавров: предложения России подразумевают вывод НАТО из Болгарии и Румынии

Фото: Globallookpress.com

Российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года. «Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — рассказал дипломат.

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Представитель США при НАТО Джулианн Смит 11 января рассказала, что НАТО не будет возвращаться к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик. Смит добавила, что ни один член альянса не готов к отказу от политики открытых дверей.

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Анжелика Бережная
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