Лавров рассказал о необходимости вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии

Российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года. «Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — рассказал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон и Брюссель не хотят обсуждать основные требования Москвы по гарантиям безопасности в Европе. По словам Рябкова, США и НАТО готовы обсуждать только вторичные требования, которые не смогут коренным образом поменять отношения Запада и России и изменить статус-кво.

Представитель США при НАТО Джулианн Смит 11 января рассказала, что НАТО не будет возвращаться к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик. Смит добавила, что ни один член альянса не готов к отказу от политики открытых дверей.