В НАТО отказались возвращаться к границам 1997 года

В НАТО отказались возвращаться к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению границ альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает РИА Новости.

«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», — отметила постпред, отвечая на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».

Смит добавила, что ни один член альянса не готов к отказу от политики «открытых дверей».

Ранее Смит назвала условие для обсуждения Украины с РФ. По ее словам, Вашингтон намерен обсуждать проблематику Украины только с ее участием. Также она отметила, что никто в альянсе не испытывает особого оптимизма или пессимизма в отношении предстоящих переговоров с Россией.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа.