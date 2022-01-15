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Для двух стран допустили мгновенное вхождение в НАТО

Андерс Фог Расмуссен: Швеция и Финляндия смогут войти в НАТО, двери останутся открытыми

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Финляндия и Швеция могут в перспективе мгновенно войти в НАТО. Такой срок вхождения этих двух стран в альянс допустил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, его слова приводит РИА Новости.

Он сказал, что если указанные государства подадут такое прошение, оно может быть рассмотрено очень быстро. «Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», — подчеркнул он и добавил, что двери НАТО останутся открытыми, несмотря на протесты России.

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О таком же мгновенном принятии стран в альянс ранее в январе говорил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, хотя такое развитие событий и возможно, эти страны должны самостоятельно принять подобное решение. При этом, например, Финляндия пока не планирует вступать в НАТО.

Как говорил глава российского МИД РФ Сергей Лавров, Финляндия и Швеция могут сами решать судьбу их возможного вступления в НАТО, и российская сторона не может этому препятствовать.

Потенциально присоединение двух стран к блоку сопряжено с рисками для России. В числе прочего, расширение альянса может привести к серьезному перевесу в военной силе в пользу оппонентов Москвы. «Блок же может быть направлен только против России — больше воевать просто не с кем. По итогу, если взять не только НАТО, но и все страны, связанные союзническими отношениями с США, получим 3/4 вооруженных сил планеты против нашей страны», — говорил «Ленте.ру» военный историк Борис Юлин.

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Платон Щукин
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