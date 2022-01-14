Финляндия опровергла планы вступить в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что пока у его страны нет планов по присоединению к НАТО. Цитату приводит издание Devdiscourse.

По его словам, Хельсинки не планируют менять курс в международной политике. «Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», — подчеркнул Хаависто.

Вопрос репортеров связан с обострением американо-российских отношений, вызванным расширением НАТО на восток. Москва требует, чтобы Вашингтон пошел на письменные юридические обязательства, согласно которым откажется от дальнейшего продвижения и от размещения военной техники в непосредственной близости от РФ. Кроме того, Москва обеспокоена тем, что Киев планирует вступить в альянс.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что Финляндия и Швеция могут сами решать судьбу их возможного вступления в НАТО, и российская сторона не может этому препятствовать.