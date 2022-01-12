Описаны последствия для России при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос об их вступлении в НАТО. Потенциальное расширение блока, по мнению политтехнолога Марата Баширова, является рычагом давления в грядущих переговорах. Военный историк Борис Юлин считает, что последствия представляют угрозу для России. Об этом они сказали «Ленте.ру».

Бессмысленные переговоры

«Все это попытка создать новые риски для России. Так НАТО показывает, что может еще сильнее усугубить положение нашей страны. В целом это обычная переговорная политика. Дело ведь не в том, чего хочет Нуланд, а в том, готовы ли эти страны терять свой нейтральный статус. Предположу, что дискуссия будет довольно активной», — сказал Баширов.

Сами переговоры по гарантиям безопасности с НАТО политтехнолог назвал бессмысленными. По его словам, в итоге все будет зависеть от решения США и президента страны Джо Байдена.

Эти круги бессмысленных переговоров просто надо пройти, хотя договориться ни о чем и не удастся. В итоге все закончится личным разговором Путина и Байдена, и, если он не принесет результата, Россия объявит о переходе к военно-техническим мерам Марат Баширов политтехнолог

«Будут созданы новые угрозы для граждан Европы и США. Страны ждет комплексный ответ, нацеленный на понижение безопасности этих территорий», — заключил политтехнолог.

Силы соперника

Юлин считает, что происходящее в том числе потенциальное расширение блока НАТО может привести к серьезному перевесу в военной силе в пользу оппонентов России.

«Обратите внимание, речь ведь идет о странах, которые всегда заявляли о своем полном нейтралитете. И именно они теперь изъявляют желание вступить в военный блок», — считает Юлин.

Блок же может быть направлен только против России — больше воевать просто не с кем. По итогу, если взять не только НАТО, но и все страны, связанные союзническими отношениями с США, получим 3/4 вооруженных сил планеты против нашей страны Борис Юлин военный историк

Военный эксперт согласился с Башировым в том, что переговоры с НАТО, вероятнее всего, провалятся. Он обратил внимание на то, что обе стороны уже объявили о своем категорическом несогласии с рядом принципиально важных для оппонента позиций.

«И НАТО, и Россия ставят друг другу ультиматумы. У нас это запрет на расширение альянса на Восток. У США и союзников — ситуация с Крымом. И, так как стороны заранее заявляли, что не готовы идти на уступки, ясно, что их не будет. Все закончится военно-политическим давлением на Россию и угрозой конфликта», — сказал историк.

Союз с Китаем

Несмотря на то что военный сценарий не обязателен, по словам Юлина, удачных, позитивных способов выйти из конфликта уже не осталось. Историк предположил, что единственный вариант для России — пойти на уступки по Украине, а также отказ от ультиматума по расширению НАТО.

«Нам придется уступать. Чтобы вести противостояние на равных, необходимо иметь соответствующие силы, в том числе военные», — уверен Юлин.

Потенциально помочь избежать кризиса, по его словам, мог бы союз с Китаем, против которого Запад усиливает торговую войну, оказывает военное давление. При союзе России и Китая силы стали бы практически равными блоку НАТО, но пойдет ли на такой шаг соседнее государство, неизвестно.