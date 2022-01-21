США выдвинули обвинения против чиновников Белоруссии из-за самолета Ryanair

Минюст США выдвинул обвинения против чиновников из Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, сообщает ТАСС.

Представители американской власти обвиняют белорусских должностных лиц в сговоре с целью незаконно изменить маршрут самолета. Обвинения в воздушном пиратстве предъявили главе Белаэронавигации, его заместителю и двум сотрудникам Госбезопасности Белоруссии.

В заявлении ведомства говорится, что сообщение о бомбе на борту самолета, который в результате совершил вынужденную посадку в Минске, было заведомо ложным. По мнению Минюста, чиновники «сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента».

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске по требованию диспетчера в мае 2021 года. Посадить воздушное судно пришлось из-за сообщения о минировании рейса. Как только самолет приземлился, белорусские спецслужбы арестовали находившегося на его борту блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Никакого взрывного устройства в самолете не нашли. Белорусский диспетчер Олег Галегов, предположительно участвовавший в инциденте, сбежал из Белоруссии в Польшу и назвал эпизод спецоперацией силовиков.