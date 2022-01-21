СБУ обвинила спецслужбы России в ложных сообщениях об угрозе взрыва на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила спецслужбы России в ложных сообщениях об угрозе взрыва в разных регионах страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину», — заявили в СБУ.

По данным спецслужбы, в 2021 году зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, с начала 2022-го — уже более 300. Ни одно из них не подтвердилось. К распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые участвуют в этом из хулиганских побуждений или ради развлечения, не осознавая возможные последствия своих действий.

«Установлено, что большинство сообщений прислано пользователями интернета, которые находятся на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — добавили в СБУ.

Как пишет «Страна.ua», 21 января силовикам пришло сообщение о минировании всех школ в Киеве и Львове. Ранее в январе эвакуировали учащихся в Черкассах, Ровно, Бердянске, Николаеве и Кривом Роге.