Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на попадание в санкционный список США. Она заявила в беседе с РИА Новости, что гордится нахождением в одной компании с уважаемыми людьми.

«Горжусь оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми. Надеюсь, санкции дают право пригласить их всех на шашлык», — сказала журналистка.

В своем Telegram-канале Симоньян добавила, что у нее нет недвижимости и счетов за границей, а также финансовых интересов в США и других странах за пределами России.

Она добавила, что считает Соединенные Штаты чудесной страной, где она училась, где живут ее друзья, однако туда главред RT не ездит уже много лет из-за того, что страна прислала ей повестку для дачи показаний о признании телеканала иноагентами и не хочет рисковать.

Симоньян заключила, что «по совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить».

Ранее республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. В санкционный список помимо президента Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников входит целый ряд силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровод «Северный поток-2».

Помимо высокопоставленных чиновников и силовиков конгрессмен предложил ввести санкции против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

