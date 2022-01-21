В СКР допросили сотрудников МЧС по делу о строительстве ковид-госпиталя

В Ивановской области в рамках расследования уголовного дела о строительстве ковид-госпиталя допросили сотрудников центрального аппарата МЧС; они проходят по делу в качестве свидетелей. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает РБК.

Также были допрошены представители компании «Газхолодмаш», выступавшей подрядчиком. Расследование лично контролирует руководитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Валерий Самодайкин.

По данным следствия, в августе 2020 года правительство выделило из резервного фонда 2,5 миллиарда рублей на строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя на 360 мест, инициатором выступало МЧС. Бюджетные деньги по госконтракту были переведены подрядчику с октября по декабрь 2020 года. Объект должны были сдать до 31 декабря 2020 года, однако в итоге его достроили лишь к концу 2021-го, тогда же была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. Для того чтобы завершить строительство, правительству России пришлось выделить еще 500 миллионов рублей.

Следователи считают, что сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области 1 января 2021 года отправили в МЧС ложные сведения о завершении работ, хотя госпиталь в тот момент еще не был построен. Это было сделано для того, чтобы показать законность освоения денег. На чиновников завели дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.