Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия» Элза Суарес

Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия», бразильская певица и композитор Элза да Консейсао Суарес. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте артистки.

Суарес скончалась в своем доме в Рио-де-Жанейро в четверг, 20 января. Ей был 91 год. Смерть наступила от естественных причин.

В пресс-службе исполнительницы отметили, что икона бразильской музыки прожила яркую и насыщенную жизнь, а благодаря своему голосу, силе и решительности оставила след в мировой культуре.

Элза Суарес родилась 23 июня 1930 года в Рио-де-Жанейро. Музыкальную карьеру артистка начала в 1950-х годах. Ее первым хитом стала песня Se Acaso Você Chegasse, выпущенная в 1959 году, а пик творчества Суарес пришелся на конец 60-х, когда она выпустила несколько хитов и успешных альбомов. Всего в дискографии певицы — 34 пластинок, последняя из которых была издана в 2019 году.