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Спасение россиян от огромного падающего на них валуна попало на видео

Российские альпинисты спаслись от большого валуна на Эльбрусе и попали на видео

Группа российских альпинистов, поднимающихся на Эльбрус, чуть не попала под большой падающий валун весом в несколько тонн. Видео спасения путешественников опубликовал один из очевидцев на личной странице в Instagram.

На размещенных кадрах видно, как огромный камень с высокой скоростью катится с горы в сторону туристов. Сначала один из участников группы смотрит на валун, затем под крики товарища отбегает в сторону. В результате инцидента никто не пострадал: камень изменил направление движения и, укатившись в сторону, остановился.

Пользователи сети пришли в ужас от увиденного. «В горы зачем ходим? За эмоциями! Поход удался! Такое не забудется. Молодцы ребята, оперативно отреагировали», «Адреналин зашкаливал на тысячу процентов», «Как вам повезло…» — высказались юзеры.

Ранее в декабре туроператоры предложили россиянам подняться на Эльбрус без специальной подготовки за один день. Как пояснили в пресс-службе туристической компании, совершить такое смертельно опасное восхождение стало возможно благодаря современному кислородному оборудованию. 

Валентина Процкова
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