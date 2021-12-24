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Россиянам предложили совершить смертельно опасное восхождение за один день

Туроператор «Страху Нет» предложил россиянам совершить восхождение на Эльбрус за один день

Фото: Туроператор «Страху Нет»

Туроператоры предложили россиянам подняться на Эльбрус без специальной подготовки за один день. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе туристической компании «Страху Нет», совершить такое смертельно опасное восхождение стало возможно благодаря современному кислородному оборудованию. По словам туроператора, обычно такое путешествие длится 10 дней из-за необходимости акклиматизации, теперь же возможно уложиться в два-три дня.

«Единственное ограничение для участия в таком восхождении — медицинские противопоказания к тяжелым физическим нагрузкам», — отметили представители компании.

В программе тура выезд с профессиональным инструктором по альпинизму к станции канатной дороги «Гара-Баши» и подъем на высоту 3,8 тысячи метров. На следующий день туристы преодолевают часть пути на горном снегоходе, а оставшийся километр идут пешком, постоянно пользуясь кислородной маской. «Все пешее восхождение занимает от трех до шести часов, вниз — еще два-три часа», — уточнили в компании.

Ранее в сентябре группа из 19 альпинистов, находящихся на высоте 5,4 тысячи метров на склоне Эльбруса, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. В результате происшествия погибли пять человек, 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

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Мария Гейн
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