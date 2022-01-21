Российский пенсионер устроил стрельбу на рынке в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионер устроил стрельбу в автосервисе на Хасанской улице, когда пришел забирать свою машину. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 77-летний мужчина был недоволен качеством ремонта. Конфликт закончился тем, что пожилой россиянин выстрелил в руку сотруднику сервиса из травматического пистолета. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего его отпустили домой.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Москве тренер по борьбе Арсен Мелкумян отказался платить за пиццу и избил курьера. 24-летний тренер заказал две пиццы на 1700 рублей. Курьер приехал по адресу, но Мелкумян отказался платить, начал оскорблять работника службы доставки, ударил его по лицу и закрылся в квартире. Когда доставщик пришел в себя, он обратился к правоохранителям.