Российский тренер по борьбе отказался платить за пиццу и избил курьера

В Москве тренер по греко-римской борьбе Арсен Мелкумян избил курьера, потому что не смог заплатить за пиццу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

24-летний тренер заказал две пиццы на 1700 рублей. Курьер приехал по адресу, но Мелкумян отказался платить, начал оскорблять работника службы доставки, ударил его по лицу и закрылся в квартире. Когда доставщик пришел в себя, он обратился к правоохранителям.

После проверки выяснилось, что у Мелкумяна уже есть несколько административных правонарушений за мелкое хулиганство, неподчинение сотрудникам полиции и просроченные штрафы за вождение. За две украденные пиццы и нападение на курьера на тренера завели уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск бойца смешанного стиля (ММА) Бунеда Тухтаева, напавшего на правоохранителей. Он агрессивно вел себя с оперативниками центра противодействия экстремизму, ударил одного из них и попытался скрыться, однако полицейские задержали его. На следующий день мужчина сумел сбежать из участка.