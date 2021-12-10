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Боец ММА напал на полицейских и сбежал из отдела после задержания

Боец ММА Бунед Тухтаев напал на полицейских в Петербурге и сбежал из отдела

Кадр: R3 Fighting Championship / YouTube

Полиция Санкт-Петербурга объявила в розыск бойца смешанного стиля (ММА) Бунеда Тухтаева, напавшего на правоохранителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В среду, 8 декабря, боец агрессивно вел себя с оперативниками центра противодействия экстремизму. Он ударил одного из сотрудников и попытался скрыться. Однако полицейские задержали Тухтаева и доставили в отдел.

На следующий день мужчина сумел сбежать из участка. Он попросился в туалет, после чего его привели в комнату предварительного задержания. Боец сумел выйти оттуда незамеченным вместе с одним из сотрудников.

По данным источника, изначально Тухтаев подозревался в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами. После побега и нападения на полицейского в отношении бойца составлены также материалы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее чеченского бойца-чемпиона Салмана Джамалдаева арестовали в Москве по делу о наркотиках. Он не смог вылететь в Грозный, так как при досмотре у него нашли запрещенное вещество. В его отношении возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Дарья Коршунова
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