Чеченского бойца-чемпиона арестовали по делу о наркотиках

Кунцевский суд Москвы арестовал российского бойца смешанного стиля (MMA) Салмана Джамалдаева по делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен будет находиться под стражей один месяц и 30 суток, до 6 января. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет по статье УК о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотических средств в крупном размере.

О задержании Джамалдаева стало известно 8 ноября. Чеченский боец не смог вылететь в Грозный, так как при досмотре у него выявили запрещенное вещество. В его отношении возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Позднее выяснилось, что несовершеннолетний подросток, занимавшийся транспортировкой и доставкой наркотиков, навел полицию на спортсмена.

Джамалдаев — боец клуба «Ахмат» и бывший чемпион промоушенов WFCA и ACB в полулегком весе. На его счету 20 побед и два поражения в поединках по правилам MMA.