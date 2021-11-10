Появились детали задержания чеченского бойца-чемпиона с наркотиками во Внукове

Сотрудники полиции поделились подробностями задержания российского бойца смешанного стиля (MMA) Салмана Джамалдаева с наркотиками в аэропорту Внуково. Их приводит РЕН ТВ.

По информации источника, изначально правоохранители задержали со свертком в Москве подростка, который навел их на спортсмена. Несовершеннолетний рассказал, что помогал сестре бойца, поэтому занимался транспортировкой и доставкой наркотиков. Он подчеркнул, что хотел отказаться, однако Джамалдаев начал ему угрожать. «Я предоставил всю информацию, я знал его адрес. И в аэропорту его перехватили», — подытожил школьник.

О задержании Джамалдаева стало известно 8 ноября. Чеченский спортсмен не смог вылететь в Грозный, так как при досмотре у него выявили запрещенное вещество. В его отношении возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Джамалдаев — боец клуба «Ахмат» и бывший чемпион промоушенов WFCA и ACB в полулегком весе. На его счету 20 побед и два поражения в поединках по правилам MMA.