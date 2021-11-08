Чеченского бойца-чемпиона задержали с наркотиками в аэропорту Внуково

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Салмана Джамалдаева задержали с наркотиками в аэропорту Внуково. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации источника, чеченский спортсмен не смог вылететь в Грозный, так как при досмотре у него нашли запрещенное вещество. Отмечается, что боец был доставлен в отделение. В его отношении возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Джамалдаев — боец клуба «Ахмат» и бывший чемпион промоушенов WFCA и ACB в полулегком весе. На его счету 20 побед и два поражения в поединках по правилам MMA.

В июле 2021 года двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках Натан Баггали был приговорен к 25 годам тюрьмы за попытку контрабанды наркотиков на сумму около 147 миллионов долларов. Спортсмен вместе с братом пытался провезти коммерческую партию в 650 килограммов кокаина на лодке, получив груз с иностранного судна.