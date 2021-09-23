Информатора WADA задержали в Санкт-Петербурге с наркотиками

Полиция Санкт-Петербурга задержала российского легкоатлета Александра Хютте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

При досмотре в кроссовке 33-летнего легкоатлета нашли пакетик с мефедроном. Он рассказал, что заказал наркотики в интернете.

22 апреля 2017 года было объявлено о четырехлетней дисквалификации Хютте. Он был наказан за нарушение антидопинговых правил в 2015-м.

За 10 дней до этого сообщалось, что россиянин был информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он вел переписку с международными спортивными органами, в которых обвинял соотечественников в применении допинга, а также давал показания против своего тренера. Целью Хютте было сокращение срока собственной дисквалификации.

Хютте — чемпион и вице-чемпион Европы в командном первенстве. Он также четыре раза побеждал на чемпионатах России в беге на короткие дистанции.