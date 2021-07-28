Олимпийский призер попал в тюрьму на 25 лет за контрабанду наркотиков

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках Натан Баггали был приговорен к 25 годам тюрьмы за попытку контрабанды наркотиков на сумму около 147 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал ABC.

Аналогичный срок получил его младший брат Дрю по решению суда в Брисбене. Братья пытались провести коммерческую партию в 650 килограммов кокаина на лодке, получив груз с иностранного судна. После погони их остановил патрульный катер военно-морских сил Австралии, нарушители были переданы полиции.

Адвокат Баггали утверждал, что Натан и Дрю не знали, что перевозят наркотик. По словам защиты, обвиняемые были уверены, что в упаковках табак. Тем не менее, суд пришел к выводу, что мужчины принимали активное участие в операции по контрабанде и имели свою выгоду. 45-летний олимпийский призер должен будет провести в тюрьме 12 лет, прежде чем сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении, а его брат — 16 лет.

Баггали поймали с кокаином в мае прошлого года. Спортсмен договорился с международным наркокартелем в Южной Америке о поставке наркотика в Австралию. Для перевозки он приобрел надувную лодку и назвал ее «Медельин» в честь колумбийского города, где орудовал Пабло Эскобар. В апреле 2021 года присяжные признали его виновным в совершении преступления.

Братья уже были осуждены и попали за решетку в 2009 году за изготовление большой партии таблеток экстази, в 2015 году они вновь оказались в тюрьме по обвинению в наркоторговле.

