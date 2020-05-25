Чемпион попался на допинге и занялся контрабандой кокаина в международных водах

Австралийскому спортсмену, завоевавшему две олимпийские медали и попавшемуся на допинге, грозит пожизненное заключение за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По версии следствия, несколько лет назад 44-летний гребец Натан Баггали (Nathan Baggaley) договорился с международным наркокартелем из Южной Америки о поставке кокаина в Австралию. Для перевозки наркотика спортсмен приобрел большую надувную лодку и назвал ее «Медельин» в честь колумбийского города, где орудовал знаменитый наркобарон Пабло Эскобар.

В июле 2018 года его брат Дрю (Dru) и еще один сообщник, которого звали Энтони Тревор Дрейпер (Anthony Trevor Draper), отправились в указанную южноамериканцами точку в международных водах. Сам Баггали ждал их возвращения на суше. В океане Дрю и Дрейпер встретили судно с вооруженными людьми, с которого им кинули несколько мешков с наркотиками. Контрабандистам понадобилось около часа, чтобы выловить их из воды и погрузить в лодку.

Материалы по теме Девушки, море и чемодан кокаина Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами Тряхнули стариной Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам

На обратном пути «Медельин» перехватила водная полиция. Перед задержанием Дрю успел сбросить за борт 652 килограмма кокаина. Баггали еще не знал о провале операции и пытался дозвониться до брата по спутниковому телефону.

Полицейским удалось спасти несколько мешков с кокаином, однако большая часть груза пропала. В течение следующих семи месяцев наркотик находили на австралийских пляжах. Девять мешков стоимостью 18,5 миллиона австралийских долларов (868 миллионов рублей) обнаружили жители острова Кертис в штате Квинсленд и пригороде Вуллонгонга в Новом Южном Уэльсе. Затем туристы на австралийском острове Фрейзера наткнулись на мешок кокаина стоимостью 5,2 миллиона австралийских долларов (244 миллиона рублей), а еще один мешок заметили в Эллиот-Хедс в Квинсленде.

В отличие от брата и сообщника, Баггали почти год оставался на свободе. Его арестовали лишь после того, как в распоряжении следствия оказалась видеозапись, подтверждающая причастность спортсмена к контрабанде кокаина в международных водах.

Баггали обвиняется в участии или пособничестве ввозу в страну коммерческого количества запрещенных наркотиков. Ожидается, что суд начнется в четверг, 28 мая. Обвинения в адрес его брата будут рассмотрены в июне.

На Олимпиаде-2004 в Афинах Баггали завоевал серебряные медали в гребле на байдарке-одиночке и на байдарке-двойке на дистанции 500 метров. Баггали также становился чемпионом мира по гребле на байдарке-одиночке в 2002, 2003 и 2005 годах.

В сентябре 2005-го австралиец был уличен в применении допинга. Допинг-проба Баггали дала положительный результат на содержание стероидов (станозолола и метиндиона). Спортсмен был дисквалифицирован на два года. Адвокат гребца утверждал, что именно после этого Баггали стал промышлять торговлей наркотиками, которой уже занимался его брат.

В 2009 году Баггали приговорили к девяти годам тюрьмы за торговлю экстази. Он досрочно вышел на свободу в ноябре 2011-го. В 2015 году спортсмен сознался в причастности к синдикату, создавшему две лаборатории по производству наркотиков. В том же году его осудили на 27 месяцев за производство психоделика 2C-B.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!