Двукратного олимпийского чемпиона-наркомана посадили в тюрьму

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы. Об этом сообщает NRK.

Норвежский спортсмен был признан виновным в хранении наркотиков и нарушении правил дорожного движения. Помимо тюремного срока, суд постановил пожизненно лишить лыжника водительских прав. Сообщается, что обвинение просило для Нортуга восемь месяцев лишения свободы, защита настаивала на шести.

21 августа Нортуг рассказал, что впервые попробовал кокаин зимой 2019-го и изначально принимал его только на вечеринках. Со временем бывший лыжник стал употреблять наркотик чаще и впал в наркозависимость. Он попросил помощи, а также выразил готовность понести наказание. Тремя днями ранее в доме норвежца было обнаружено 50 граммов кокаина, а за неделю до этого его остановили за превышение скорости.

Обе золотые олимпийские медали Нортуг выиграл в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, он 13-кратный чемпион мира и дважды обладатель неофициального звания Короля лыж. В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.