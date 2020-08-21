Двукратный олимпийский чемпион признался в наркозависимости

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг признался в наркозависимости. Об этом сообщает Dagbladet.

Спортсмен заявил, что начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками после завершения карьеры в декабре 2018 года. Лыжник отметил, что впервые попробовал кокаин зимой 2019-го и изначально принимал его только на вечеринках. Со временем Нортуг стал употреблять наркотик гораздо чаще.

Норвежец добавил, что «достиг дна», и попросил о помощи. Он выразил готовность понести наказание за хранение наркотиков.

15 августа полиция провела обыски в доме Нортуга после того, как его остановили за превышение скорости. Правоохранители обнаружили у него около 50 граммов кокаина. Бывший спортсмен будет проходить по статье, подразумевающей наказание от денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.

Обе золотые медали Нортуг выиграл на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, он 13-кратный чемпион мира и двукратный обладатель неофициального звания Короля лыж. В 2018 году в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.