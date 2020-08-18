Двукратному олимпийскому чемпиону пригрозили тюрьмой за хранение наркотиков

Двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу пригрозили тюрьмой за хранение наркотиков. Об этом сообщает портал vg.no.

По информации источника, в доме Нортуга было обнаружено 50 граммов кокаина. Бывший спортсмен будет проходить по статье, подразумевающей наказание от денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.

При этом адвокат Нортуга Халвард Хелле заявил, что результаты анализов крови бывшего лыжника еще не получены, а значит, говорить о более конкретных мерах наказания для него рано. Юрист подчеркнул, что его клиент осознает случившееся.

Полиция провела обыски в доме Нортуга после того, как его остановили за превышение скорости. В социальных сетях бывший спортсмен уже отреагировал на инцидент. «Я знаю, что будет уголовное дело. Я возьму на себя ответственность за то, что сделал», — написал он в Instagram.

Обе золотые олимпийские медали Нортуг выиграл в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, он 13-кратный чемпион мира и дважды обладатель неофициального звания Короля лыж. В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.