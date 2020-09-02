С олимпийского чемпиона-наркомана сняли часть обвинений

С двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга сняли обвинения в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает VG.

Анализ крови Нортуга показал отсутствие наркотиков и алкоголя в его организме во время управления машиной 13 августа, когда он был задержан норвежской полицией. Хотя с Нортуга снята часть обвинений, ему по-прежнему вменяют нарушение скоростного режима и хранение наркотиков.

21 августа Нортуг признался, что впервые попробовал кокаин зимой 2019-го и изначально принимал его только на вечеринках. Со временем бывший лыжник стал употреблять наркотик гораздо чаще. Он попросил помощи, а также выразил готовность понести наказание за хранение наркотиков.

18 августа в доме норвежца было обнаружено 50 граммов кокаина. Теперь бывший спортсмен будет проходить по статье, подразумевающей наказание от денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.

Обе золотые олимпийские медали Нортуг выиграл в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, он 13-кратный чемпион мира и дважды обладатель неофициального звания Короля лыж. В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.