Призера Олимпиады признали виновным в перевозке 650 килограммов кокаина

Двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2004 года, австралийского каноиста Натана Баггали признали виновным в перевозке 650 килограммов кокаина. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, Баггали и его брат ввезли наркотик в Австралию. В общей сложности подельники заработали около 151 миллиона долларов. Присяжные Верховного суда Брисбена признали обоих мужчин виновными в преступлении.

Баггали поймали с кокаином в мае прошлого года. Спортсмен договорился с международным наркокартелем в Южной Америке о поставке наркотика в Австралию. Для перевозки он приобрел надувную лодку и назвал ее «Медельин» в честь колумбийского города, где орудовал Пабло Эскобар.

На Олимпиаде-2004 в Афинах Баггали завоевал серебряные медали в гребле на байдарке-одиночке и на байдарке-двойке на дистанции 500 метров. Баггали также становился чемпионом мира по гребле на байдарке-одиночке в 2002, 2003 и 2005 году.

В сентябре 2005-го австралиец был уличен в применении допинга. Допинг-проба Баггали дала положительный результат на содержание стероидов. Спортсмен был дисквалифицирован на два года.