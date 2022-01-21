Назван способ вытащить машину из сугроба

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Игорь Боярский напомнил россиянам, что следует подготовить автомобиль к поездке по заснеженной дороге. Важно не только поменять колеса на шипованные, но и собрать набор инструментов для борьбы со снегом, сообщает «Прайм».

Автоэксперт назвал способ вытащить машину из сугроба: по его словам, в этом помогают лопата, домкрат, трос и цепи.

«Если у вас машина "села" на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять ее. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нем. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат, поднять колесо, и уже после что-то подложить под само колесо», — порекомендовал специалист.